Utrechtse gemeenten slaan alarm in Den Haag: 'Financieel ravijn moet van tafel'

Het voortbestaan van regionale ziekenhuizen loopt daarnaast gevaar. Dit speelt in Zoetermeer, Zutphen, Heerenveen, Sneek, Alphen aan den Rijn en Heerlen. Maar ook in Houten en omgeving is er discussie over het feit dat het St. Antonius ziekenhuis gaat vertrekken uit Nieuwegein. "Met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid van zorg. De nabijheid van acute zorg staat onder druk en dit leidt tot zorgongelijkheid in Nederland", stelt Houten.