Burgemeester Dijksma: ‘Verslaafden Lepelenburg intimideren kinderen’

De burgemeester reageert daarmee op vragen van raadslid Tess Meerding (VVD). Zij maakt zich zorgen over de situatie op het Lepelenburg. Dijksma gaf tijdens het vragenuur aan dat het nieuwe beleid, waarbij het gebruik van harddrugs in de stad is verboden, zijn vruchten afwerpt. “Sinds 1 augustus, de invoering van het verbod, zien we dat de toestroom van gebruikers en dealers van buiten de stad enorm is afgenomen”, zei de burgemeester. Ze gaf aan dat het verwacht werd dat een deel van de groep zich naar andere plekken zou verplaatsen. Volgens haar houden ze zich nu op in het Griftpark, aan de Wittevrouwenkade, op het Lepelenburg, aan de Singel en in de straten rondom deze locaties.