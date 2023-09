Wethouder Oosters: ‘Niet uitgesloten dat hondenvereniging vertrekt van Overvecht-Noord’

Daarnaast gaf de wethouder aan dat er een analyse gemaakt wordt van de sportparken in Overvecht. Die analyse is in november klaar, daarna worden er meerdere scenario’s ontwikkeld, om de parken te optimaliseren. Daarbij sluit de wethouder niet uit dat er opnieuw verenigingen verplaatst gaan worden. Ze geeft aan dat ze in dat geval ook kijkt naar situaties waarbij de Utrechtse Rashonden Vereniging verplaatst wordt naar een locatie buiten een sportcomplex.