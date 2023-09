Vers van de pers: nieuwe oude stenen voor Utrechtse restauraties

Heteren - De Domtoren, walmuren of de werven: in Utrecht wordt volop gewerkt aan de restauratie van eeuwenoude bouwwerken. Niet een doorsnee-klus, want om het historische karakter te behouden, kan dat werk niet gedaan worden met het materiaal van de bouwmarkt om de hoek. De bakstenen worden speciaal voor Utrecht gemaakt bij een steenfabriek in Gelderland. RTV Utrecht nam een kijkje.