Hoe ziet de Utrechtse jaarwisseling er straks uit? Burgerberaad beslist over vuurwerk Oud en Nieuw

Utrecht - ‘Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?’ Dat wordt de centrale vraag bij het burgerberaad dat de gemeente Utrecht gaat houden. Dat er een burgerberaad zou komen over de viering van Oud en Nieuw aan het eind van 2024 stond al vast. Dat besluit werd genomen voor de zomer. Over de invulling van het burgerberaad was nog niet besloten.