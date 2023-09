Dierenasiel Harmelen maakt boodschappentas van voerzak om geld op te halen: ‘Krijgen net als de dieren een tweede leven’

En dat moet allemaal gebeuren met de voerzakken die worden omgetoverd tot boodschappentassen. Voor 10 euro kun je er een kopen bij het asiel of later dit jaar op de kerstmarkten in de buurt. Met trots kijkt Gopalrai naar de tafel vol met tassen. "We zijn heel trots op dit idee, we hopen dan ook veel tassen te verkopen." Het asiel doet mee met een kerstactie van stichting Dierenlot. Al het geld dat ze binnenhalen met de tassen wordt verdubbeld. "En er is altijd nóg een actie. Het asiel met het beste idee van Nederland kan een geldprijs winnen van een paar duizend euro. Daar gaan we echt voor dit jaar."