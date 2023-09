Meer woningen en langzamer rijden: centrumplan Vinkeveen goedgekeurd

Hoewel veel inwoners tevreden zijn met de plannen, geldt dat niet voor iedereen. Wim Stolwerk sprak zich al vaker uit over de haalbaarheid van het project en vroeg via de Wet open overheid (Woo) informatie op over de plannen rondom het Adelaar bouwterrein. Hij is niet te spreken over het centrumplan. "Het is een volkomen onhaalbaar plan. Uitbreiden met woningen en een winkelcentrum, en meer parkeerplek maar voor de rest minder ruimte voor de auto? Dat gaat nooit lukken", zegt hij stellig.