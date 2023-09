Soest investeert in leefstijl, mentale gezondheid en stevig netwerk: 'Zorgen dat mensen zich fijner voelen'

De wethouders willen de komende jaren investeren in een gezonde leefstijl, in meedoen, in mentale gezondheid van met name jongeren en ouderen en in kansengelijkheid door ervoor te zorgen dat gezinnen in een stevig netwerk passen. Ook bestaanszekerheid is een pijler. De gemeente wil regelingen en voorzieningen beter bereikbaar maken en initiatieven steunen die inwoners veerkrachtiger maken.