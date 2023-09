Amersfoortse susteams vooral druk met alcohol en drugs op straat

Amersfoort kent sinds eind januari zogenoemde susteams die in de weekenden actief zijn in het uitgaansgebied en daar jongeren aanspreken op vervelend gedrag. Het idee is dat de overlast daardoor in de kiem wordt gesmoord, voordat het uit de hand loopt. Twee koppels lopen op vrijdag- en zaterdagnacht rondes langs de drukste plekken in de stad: De Hof, de Lavendelstraat en het Lieve Vrouwekerkhof. Op basis van hun meldingen is nu een tussenrapportage opgesteld.