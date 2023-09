Rechtbank doet uitspraak in Marengo-proces op 27 februari 2024

Marengo gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. De strafzaak is al ruim vijf jaar bezig en inmiddels in de laatste fase. De strafeisen zijn uitgesproken - tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist - en door de advocaten is daarop gereageerd.