Nog 4 nachtjes en dan vliegt Fan Xing naar China: 'Eigenlijk woont ze al te lang bij haar ouders'

Toch had de komst van Fan Xing nog behoorlijk wat voeten in de aarde. En dat had vooral met haar ouders te maken. “Zij kwamen als jonge dieren hier naartoe en ze waren nog helemaal niet bezig met voortplanten”, legt Kok uit. In januari 2020 vonden de twee panda’s elkaar ineens wel en een paar maanden later kwam Fan Xing ter wereld. “Dat was helemaal geweldig voor ons”, straalt Kok als ze terugdenkt aan die periode. “Maar het was ook gek, omdat er door de lockdowns geen bezoekers konden komen kijken.”