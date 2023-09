Geen bussen in centrum Utrecht door demonstratie

Utrecht - Actiegroep OV protest demonstreert vandaag op het Jaarbeursplein in Utrecht. Hierdoor kunnen verschillende buslijnen niet rijden in en rondom het centrum van de stad. OV protest is het niet eens met de plannen van de NS voor prijsverhogingen van treinkaartjes. De groep zegt dat hierdoor veel mensen hard in de portemonnee geraakt zullen worden.