Jasmijn (14) uit Amersfoort wint Junior Songfestival: 'Superleuk nummer om te zingen'

Met het nummer 'Holding on to you' heeft het jonge duo de vakjury, kinderjury en de kijkers thuis weten te overtuigen. Het liedje wordt afwisselend in het Nederlands en Engels gezongen en heeft een catchy refrein met een opvallende dance beat. “Onze voorkeur ging eigenlijk uit naar een ballad, we zijn allebei niet gewend om dancenummers te zingen", vertelt Jasmijn. "Ik wilde sowieso een uithaal erin en dat is gelukt. We vinden het nu een superleuk nummer om te zingen."