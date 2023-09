Hoog Catharijne viert verjaardag met optredens van Davina Michelle en Antoon

Entree voor de jubileumshow van Hoog Catharijne is gratis en het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Het evenemententerrein is vanaf 16.30 uur geopend en het programma vindt van 18.30 tot 21.30 uur plaats. Op het terrein is plek voor circa. 5000 bezoekers. Wanneer het evenemententerrein vol is, is er nog de mogelijkheid om op het Jacobskerkhof live mee te kijken op een groot scherm.