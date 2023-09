Met het klimaat verandert ook de appelplukdag, in Bunnik pluk je nu ook kiwibessen

Dus laten we het aan Djûke Smith, de teler, vragen. “De kiwibes is het best te omschrijven als mix tussen een kruisbes en een kiwi”, zegt ze. “Maar het is dus echt een bes.” Samen met de normale kiwi groeien ze eigenlijk niet in Nederland, maar bij Nieuw Slagmaat is twaalf jaar geleden als experiment een boomgaard met beide fruitsoorten aangeplant.