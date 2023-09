BBB ziet het zitten in jonge Mijdrechter: naar verkiesbare plek op kandidatenlijst

Mijdrecht - De leden van de BoerBurgerBeweging (BBB) hebben de kandidatenlijst definitief vastgesteld. De opvallendste wijziging is de positie van fractiemedewerker Alexander Hendriks (26), die opgroeide in Mijdrecht. Het vertrouwen in hem is groot, want hij gaat van de 25e naar de veertiende plek en komt daarmee op een verkiesbare plaats. BBB staat volgens de laatste I&O-peiling op veertien zetels.