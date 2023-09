Klimaatactivisten voeren actie bij Rabobank Utrecht: 'Rabo verwoest natuur & boer'

De Rabobank stopt volgens de klimaatbewegingen al jaren miljarden euro's in het financieren van onder meer megastallen, kunstmest, landbouwgif en de soja-industrie. "In Nederland is ze de grootste financier van de industriële landbouw en ook wereldwijd heeft de bank een verwoestende invloed: zo is de bank de op een na grootste buitenlandse financier van ontbossing in Brazilië. Met als gevolg: wereldwijde natuurverwoesting, dierenleed en mensenrechtenschendingen", schrijft Greenpeace in een persbericht.