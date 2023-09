Utrechtse dierenartsen razend druk in blauwtongbrandhaard: 'Dit is een stille ramp"

Speksnijder werkt voor een praktijk in Harmelen en is onderzoeker voor de Universiteit Utrecht. Hij ziet het op dit moment enorm misgaan. "We vrezen dat het aantal meldingen de komende weken fors gaat toenemen." Voor professionele houders, maar ook voor hobbyhouders is het een catastrofe. "Sommigen zijn al de helft van hun hobbyveestapel kwijtgeraakt. Ze moeten hun uiterste best doen hun zieke dieren in leven te houden."