Pesten op scholen neemt nog altijd toe, vooral lhbtiq+-leerling de klos: 'Probeer het vaker over groepsvorming te hebben'

Saydali benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen aan het begin van het jaar 'groepsvorming' te bespreken, maar om dat het hele jaar door te doen. "Na de kerstvakantie, als iedereen elkaar een paar weken niet heeft gezien, is bijvoorbeeld weer een goed moment om te bespreken hoe het gaat in de klas en of iedereen zich goed voelt in de groep."