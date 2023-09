Uitputting groot probleem onder jonge zorgmedewerkers

Promovendus Henrico van Boekel, verbonden aan de Universiteit Utrecht, deed daar onderzoek naar. "Bij het onderzoek hebben we gekeken naar energiegevers en energievreters van de zorgmedewerkers", legt hij uit. "Die twee moeten in balans zijn. Als je baan veel van je vraagt dan is dat een energievreter, maar staat daar tegenover dat je veel zeggenschap hebt over je baan - wat onder empowering leiderschap de bedoeling is - is dat weer een energiegever."