Twee jaar na de crowdfunding: wat is er met de 256.000 euro van protestrestaurant Waku Waku gebeurd?

Hij verdedigt hun keuzes. "We zijn geen heel klein restaurant. We zitten hier met een kostenplaatje van om en nabij 40.000 euro per maand. Door corona hebben we flinke schulden opgelopen, dat gaat in de honderdduizenden euro's. Tegelijkertijd is het niet ons pensioen; alles is in de bv gegaan. We hebben het dus over een paar maanden waarmee we het kunnen uitzingen (…) het is puur om de rekeningen te betalen. (…) Tegelijkertijd was het ook zo'n mooi bedrag dat de ondernemer in mij zei: ik ga niet alleen in het restaurant zitten en rekeningen betalen. We hebben nagedacht: hoe kunnen we weer iets toevoegen?"