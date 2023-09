Brand afvalverwerker Rotterdam vooralsnog zonder gevolgen voor Utrecht

Vooralsnog verloopt de afvalinzameling in Utrecht volgens de gemeente zoals gebruikelijk. De gemeente beschikt over een locatie waar het afval wordt gestort voordat het normaal gesproken naar AVR gaat. Daar is nog voldoende plek, aldus een woordvoerder. "Afhankelijk van de informatie van AVR brengen we komende dagen in kaart wat langere sluiting van de afvalverwerker gaat betekenen."