Honden vallen kudde alpaca's in Eemnes aan, één alpaca doodgebeten

Rond 13.00 uur vond de aanval op zijn kudde plaats. "Ik was thuis en hoorde een vreselijk geluid. Toen ik uit het raam keek, dacht ik dat twee jonge wolven aan het jagen waren." Groot pakte een stok en rende naar ze toe. "Het lukte me maar half de honden te verjagen, want als ik met de ene bezig was, ging de andere alweer richting de alpaca's."