Medicijnautoriteit publiceert feitenlijst over anticonceptie: 'We willen foutieve informatie de wereld uithelpen'

De reden voor een toename in het gebruik van alternatieve methoden is te wijten aan de grote invloed van influencers, zegt het CBG. Sommige influencers verkeerde informatie over bijvoorbeeld de pil en de spiraal en prijzen juist alternatieve methoden aan. Deze methoden zijn 'hormoonvrij' en hebben daardoor minder bijwerkingen, beweren ze. "De invloed van influencers is groot, met soms ook negatieve gevolgen. Dat vind ik zorgelijk", zegt voorzitter Ton de Boer.