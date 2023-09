Drie overvallen in een week in Utrecht: waarom jonge criminelen het op tankstations gemunt hebben

De daders die afgelopen week toesloegen in Utrecht waren rond de 20. Het is niet duidelijk of er een verband is. Volgens Van der Stap gaat over het algemeen vaak om jonge, impulsieve mannen. "Als ze het een keer is gelukt, proberen ze het vaak nog een keer. We zien het vaak in golfjes gebeuren, zoals nu ook in Utrecht." De pakkans is vrij groot. Omdat de overvallers meestal wel een fout maken, worden veel zaken opgehelderd: ongeveer 60 procent.