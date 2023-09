Enorme vuurwerkvondst in IJsselstein: ‘Voldoende om halve woonwijk op te blazen'

IJsselstein - In twee auto's in IJsselstein heeft de politie afgelopen vrijdag een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. 1700 kilo, zo'n 25.000 stuks Cobra 6, lagen er in de voertuigen. Het is volgens de politie de grootste vuurwerkvondst ooit in de regio Midden-Nederland en "voldoende om een halve woonwijk op te blazen".