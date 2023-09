Doek valt definitief voor Big Bazar, winkels binnenkort al weg uit Utrecht

Het winkelpersoneel heeft geen loon uitbetaald gekregen over de maand september. In een interne mededeling aan het personeel wijt Big Bazar het probleem met de uitbetaling van lonen aan twee schuldeisers. "Helaas moeten we jullie laten weten dat de lonen niet uitbetaald zullen worden. Wij willen dit heel graag voor jullie doen en we beschikken over de middelen om dit nog te kunnen doen voor jullie", staat in het bericht. Bij het bedrijf werken circa 1300 medewerkers.