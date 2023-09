Jongeren verlamd door klimaatstress? Ga actievoeren, zegt de Utrechtse studente Romée

'The end of the world as we know it', het is een veelbezongen fenomeen en een populair Hollywoodgenre, maar dus ook in toenemende mate reden tot kopzorgen en fysieke problemen. De Universiteit Utrecht boog zich vorig jaar al over de vraag hoe jongeren behoed kunnen worden voor klimaatstress. Een antwoord ligt in het onderwijs, concludeerden de onderzoekers. Ze bepleitten lesmethodes die de natuurlijke creativiteit en verbeeldingskracht van jongeren stimuleren. En waarbij ze leren denken in mogelijkheden en oefenen om een alternatieve toekomsten te verbeelden.