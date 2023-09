Nieuw reusachtig zonneveld voor Eemnes in beeld, want aardwarmte duurt te lang

Wethouder Ten Have (Dorpsbelang) noemt een tweede zonneveld in Eemnes "een robuuste bijdrage" en vindt dat zijn collega's in de andere gemeenten dan aan de beurt zijn om met een soortgelijke inspanning te komen. CDA-raadslid Pieter Seldenrijk viel hem gisteravond in de raadszaal bij: "Op het moment dat we met zo'n bod komen, voldoen we aan onze bijdrage. Dan komt wind op de tweede plek." Seldenrijk voorspelt dat het mogelijk aanwijzen van windlocaties in Eemnes dan zelfs van de baan is.