Partij Omtzigt heeft veel Utrechters op de lijst en doet overal mee met verkiezingen

Sander van Waveren was tien jaar lid van de Utrechtse gemeenteraad, waarvan een lange periode als fractievoorzitter. Hij zat in de raad namens het CDA, in 2020 stopte hij. Nu staat hij op de 27e plek van de lijst. "Nieuw Sociaal Contract zet vol in op het onderwerp goed bestuur, een overheid die echt levert op de kerntaken”, zegt Van Waveren. “Dat was voor mij in de raad ook altijd een speerpunt en ik heb daar door de jaren heen met Pieter Omtzigt altijd goed contact over gehad.”