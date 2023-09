Aanval op alpaca's in Eemnes: wat betekent dit voor de honden en de eigenaar?

Het is het startpunt van een ingewikkeld proces, over schuldvraag en aansprakelijkheid. Want hoe zit dat met zulke voorvallen? Over het algemeen is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het dier. Zelfs als de bezitter geen schuld heeft aan hoe het dier zicht gedraagt. Dat staat te lezen in het protocol voor gevaarlijke honden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten. Elk bijtincident moet worden geregistreerd in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie.