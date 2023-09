De wijkbus Soesterkwartier gaat dankzij jarenlange strijd vanaf december weer in Amersfoort rijden

De route van lijn 19 in Amersfoort wordt aangepast. Deze lijn rijdt straks via de Surinamelaan, De Genestetlaan, Stichtse Rotonde en Laan 1914 naar de Rusthof en ISVW in Leusden. De Berg Zuid en de Rusthof blijven bediend. In de daluren overdag gaat de bus eens per uur rijden, in de beide spitsen blijft de bus twee keer per uur rijden.