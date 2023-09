Amersfoort bereidt zich voor onzekere toekomst, hand gaat stevig op de knip

Ook voor veel Amersfoorters is het leven door de inflatie duur geworden. Dat gaat volgens de gemeente niet alleen over wat ze betalen in de supermarkt. "Bestaanszekerheid gaat ook over meedoen in de samenleving en gelijke kansen, onder andere in het onderwijs. Voor mensen wiens bestaanszekerheid onder druk komt te staan en voor wie het vangnet van de Rijksoverheid onvoldoende is, blijft de gemeente naast de ruimhartige regelingen ook maatwerkondersteuning bieden."