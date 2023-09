Utrecht start campagne om mentale gezondheid jongeren te verbeteren: 'Belangrijk om te praten'

"In onderzoeken in Nederland en in Utrecht geeft een vijfde van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar aan last te hebben van somberheid en angst. Meer dan de helft van de jongeren heeft last van prestatiedruk en stress", zegt wethouder Eelco Eerenberg. Volgens hem dragen ook de toenemende zorgen over het klimaat en de toekomst hier aan bij. "We willen jongeren laten weten dat het belangrijk is om met leeftijdsgenoten of een ander vertrouwd persoon te praten als het even wat minder gaat."