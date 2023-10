Noord IJsseldijk IJsselstein is te gevaarlijk: 'Wandelaars en fietsers worden van de sokken gereden'

Bewoners zien het verkeer toenemen op de Noord IJsseldijk. Sjany Kromwijk: "Het verkeer neemt toe, neemt toe, neemt toe." Dat zorgt voor meer gevaarlijke situaties en meer overlast. Wethouder Bekker: "De laatste jaren is de situatie hier wel veranderd want een haven en horeca zijn hier gekomen en dat zorgt ook voor meer mobiliteit op de dijk." Niet alleen de hoeveelheid verkeer, maar vooral het rijgedrag van de verkeersdeelnemers is een belangrijke factor in de verkeersveiligheid. Er wordt te hard gereden op de dijk. Wethouder Bekker: "We willen in 2026 ook gaan kijken welke maatregelen we kunnen nemen om automobilisten vriendelijker te laten rijden."