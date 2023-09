Utrechter aangehouden voor betrokkenheid plaatsen explosief bij beautysalon in Laren

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 februari plakte iemand iets op de ruit van de salon. Later bleek dat het om een explosief ging. De politie startte daarop een onderzoek. Bij een ander filiaal van de beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht vonden dit jaar ook meerdere incidenten plaats. In februari werd deze salon beschoten en in mei werd op de stoep een explosief geplaatst. Er wordt nog onderzocht of de vandaag aangehouden verdachte ook bij deze zaken was betrokken.