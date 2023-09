Politie lokte wapenhandelaren in val door undercoveractie via appgroep: tot 1 jaar cel

De Amersfoorters die de leiding hadden zijn volgens de rechtbank te linken aan de diefstal van wapens en munitie uit een woning in Hoevelaken, begin augustus 2022. De rechtmatige eigenaar had daar een vergunning voor. Hij heeft de wapens later herkend. Ook zijn telefoons van de verdachten in de nacht van de diefstal aangestraald bij het huis in Hoevelaken.