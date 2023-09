Politie krijgt ruim 30 tips na uitzending over moordzaak Rishi Rampadarath in Houten

Houten - De politie heeft ruim dertig tips gekregen naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht. Het programma besteedde gisteravond aandacht aan de moorzaak van de 37-jarige Rishi Rampadarath in Houten. Dankzij de tips weet de politie nu wie de bestuurders zijn van de auto's die in het programma werden getoond en is bekend wie op de dag van moord over de Grasbouw in Houten liep.