Mega-aandacht voor vertrek panda: 'Ze heeft ons allemaal betoverd'

Dranghekken bij het pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Er zijn driejarigen die minder bekijks trekken, maar reuzenpanda Fan Xing is een uitzondering. "Ze is zó fluffy", klinkt het bij basisschoolkinderen langs de kant. "We gaan haar missen, hoor. Kijk nou hoe lief ze is."