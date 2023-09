Woning Zeist terecht gesloten na vondst 200 kilo cocaïne: gevaar voor omgeving te groot

De scheiding is nog redelijk vers, sinds februari, en om het niet al te zwaar voor de kinderen te maken kwam hij volgens de vrouw ook nog regelmatig bij haar over de vloer om hen te zien, meestal als zij er niet was. En omdat hij lange tijd nog geen eigen huis had, mocht hij ook nog wel wat spullen in opslag laten staan, in zwarte kratten in een berging onder de trap. Toen hij zijn spullen erin kwam zetten heeft ze naar eigen zeggen nog wel even gekeken wat daar inzat, maar daarna heeft ze er in goed vertrouwen geen blik meer op geworpen.