Melanie Ryan (24) is de Utrechtse finalist voor het Regio Songfestival

Ryan is geen onbekende op het podium. De zangeres deed in 2020 mee met het programma We Want More waarin ze een duet zong met Davina Michelle. Haar muziekstijl is een mix van pop, country en folk. Het nummer Achterom dat Melanie op zaterdag 4 november gaat zingen gaat over het soms even stil staan en genieten van wat je al bereikt hebt. Ze heeft het nummer speciaal voor het Regio Songfestival geschreven.