Flexwoningen in Utrecht weer vertraagd, maar één schuldige is er niet

Waar komen de tijdelijke woningen?

Aan de Pagelaan in Utrechtse wijk Hooggraven hoopt de gemeente containerwoningen om te bouwen tot flexwoningen, zo'n 280. Daar in de buurt moeten op het Befu-terrein 135 woningen komen. Hoewel de gemeente eerder hoopte daar wel 250 tijdelijke woningen neer te zetten. In de wijk Lunetten zou er in het gebied 'Tussen de rails' nog 200 woningen moeten komen, 100 minder dan verwacht. Op de Wetering-Zuid in Leidsche Rijn zouden 500 woningen komen, maar dat worden er nog 149 omdat het ziekenhuis St. Antonius de grond eerder dan gedacht nodig heeft. In de Utrechtse wijk Overvecht staan er nog 35 tijdelijke woningen op de planning. En in 2025 hoopt de gemeente bij het Science Park zo'n 250 tijdelijke woningen neer te zetten, maar die optie moet nog verkend worden met de Universiteit.