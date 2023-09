VVV Amersfoort bestaat 125 jaar: 'Tuurlijk zijn meer toeristen goed'

Geen verrassing voor coördinator Guido de Graaf: "Wij krijgen bijna altijd te horen: hoe kan het toch dat Amersfoort zo weinig bekend is?" Om te weten hoe het allemaal is begonnen bij de VVV, moeten we een stap terug in de tijd. In Nederland ontstond eind 19e eeuw in veel steden grote belangstelling voor het 'vreemdelingenverkeer', zoals de toerismesector toen nog werd genoemd. Het economische voordeel dat dit kon opleveren sprak ook de Amersfoortse middenstand aan. Vervolgens besloten zeven Amersfoortse winkeliers om hier meer mee te doen. Zo geschiedde: de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Amersfoort, kortweg VVV genoemd, werd opgericht op 27 september 1898.