Spectaculaire achtervolging met Maserati eindigt met crash in Veenendaal, twee personen gewond

De politie zette een helikopter in om de man te vinden. Dat lukte, waarop agenten hem konden arresteren. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is nog niet bekend. Het is ook niet bekend hoe het is met het slachtoffer dat bij de aanrijding betrokken raakte. Ook dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.