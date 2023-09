Speeldoos Baarn krijgt kwart miljoen om te overleven, maar geen toekomstplan: 'Ben bang dat het niet genoeg is'

"Gastvrijheid staat centraal in onze bedrijfsvoering", zegt Van der Poel. "Ik wil er zijn voor de artiesten en het publiek. Dat is wat ons een geliefd theater maakt. Maar we zijn een kleine organisatie en ik ben hier nu al bijna tachtig uur in de week. Als ik er nog meer tijd in moet steken dan zie je me minder bij de voorstellingen. Dat ga ik dus niet doen. Het liefst zouden we onze externe bouwkundig adviseur aan het onderzoeksteam van de gemeente willen toevoegen, maar ik kan die kosten niet opbrengen. Misschien kan de wethouder het met die 190.000 euro wel voor zijn rekening nemen."