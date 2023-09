Taakstraf voor coach die aan hockeymeisje vroeg haar hand in zijn broek te stoppen

De coach is een man uit Hengelo en trainde een jeugdteam van de Utrechtse club. De jeugdtrainer gaf tijdens de zitting toe dat het initiatief bij hem had gelegen, en niet bij het meisje. Dat hield hij daarvoor vol. En hoewel hij zich bewust was van wat hij had gedaan, deed hij het toch een tweede keer bij hetzelfde meisje.