Vechtende verkeersregelaars ontslagen na ruzie bij stadion Galgenwaard

Zowel de gemeente als de politie weten niets van het incident af. Ook is niet duidelijk waarom de wegbegeleiders met elkaar vochten. FC Utrecht is wel op de hoogte van de vechtpartij. "Uiteraard vinden wij het absoluut niet kunnen wat hier is gebeurd. De coördinator van BVN, het bedrijf waar we mee samenwerken, was binnen een minuut ter plaatse en heeft direct maatregelen genomen."