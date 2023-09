Nieuwe aanhoudingen in groot plofkrakenonderzoek Duitsland: arrestaties in Utrecht, Mijdrecht en Houten

Op negen locaties in Mijdrecht, Utrecht, Houten, Ter Aar (Zuid-Holland), en Brunssum (Limburg) zijn gisteren doorzoeking gedaan. Hierbij heeft de politie onder meer geld, gsm’s, en zwaar vuurwerk in beslag genomen. In de woning aan de Boliviadreef werd een verdacht pakketje gevonden . Uit voorzorg werden deze woning en een aantal omliggende woningen ontruimd. Later is door de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) vastgesteld dat er geen gevaar was.