Langs de Hollandse Waterlinies: over eeuwenoude gebouwen en modern waterbeheer

Wijk bij Duurstede - Wie weleens over de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede rijdt móet 'm kennen: de inundatiesluis bij Wijk bij Duurstede. Een hoog smal gevaarte uit 1866. Water uit de Neder-Rijn stroomt via een kort kanaal naar de sluis, waarna het de Kromme Rijn in gaat. Waarom dat nodig is?