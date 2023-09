Fietsen checken en oppassen voor de dode hoek: een volle week aandacht voor verkeersveiligheid in Soest

Maar niet alleen de kinderen en ouders hebben een rol. De schoolleiding en de werkgroep hopen ook dat de gemeente meedenkt over de drukke Soesterbergstestraat. Veel leerlingen en ouders moeten de weg oversteken om de school te bereiken. "In de enquête die we hebben afgenomen kwam dit punt als gevaarlijkst eruit", vertelt Van Mierlo. Dat komt onder meer doordat automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid houden, maar ook omdat je er niet veilig kan oversteken. Zo is het middeneiland tussen de verkeersstroken te klein vindt hij, daardoor is het krap om met meerdere mensen tegelijk over te steken. Daarnaast staat er een boom in de berm waardoor het moeilijk te zien is of er auto's aan komen en andersom zijn de leerlingen slecht te zien die willen oversteken. "Ik ben fan van bomen", zegt Van Mierlo. "Maar deze boom staat in de weg."